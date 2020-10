Wegen Mordes angeklagt ist ein 31-Jähriger, der im Jänner seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen getötet haben soll. Vorausgegangen war ein schwelender Streit ums Geschäft, in den auch Beziehungsprobleme hineingespielt haben dürften. Der türkische Staatsbürger bekannte sich schuldig.

APA Schauplatz der Bluttat war die Pizzeria Pitten

Die Bluttat stellte das jähe Ende einer langen Männerfreundschaft dar. 2009 war der Angeklagte gemeinsam mit seiner Frau nach Österreich gekommen. Bald darauf lernte er das spätere Opfer kennen. Die beiden Türken verstanden sich gut, auch die Ehefrauen und Kinder trafen einander oft. "Es war ein beinahe bruderschaftliches Verhältnis", betonte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsvortrag.

Später hatten die beiden eine gemeinsame Geschäftsidee und eröffneten im Februar 2018 die Pizzeria in Pitten. Ab Ende 2019 waren sich der Angeklagte und sein 33-jähriger Partner immer wieder uneinig.

Der Auslöser für diese Ungereimtheiten konnte im Ermittlungsverfahren "nicht ausreichend geklärt werden", räumte die Vertreterin der Anklagebehörde ein. Beide Männer sollen jedenfalls mit dem Gedanken gespielt haben, einen Schlussstrich unter die unternehmerische Beziehung zum jeweils anderen zu ziehen.

Angeklagter "so nervös", dass er auf Befragung verzichte

Auch privat lief es für den Beschuldigten nicht so richtig rund. Trotz eines Seitensprungs hatte der 31-Jährige Angst vor einem Scheitern seiner Ehe. Entstandenen Zorn projizierte er immer wieder auf seinen Geschäftspartner, von dem er sich hintergangen fühlte.

Am Vormittag des 20. Jänner soll der türkische Staatsbürger auf der Fahrt von seinem Wohnort nach Pitten beschlossen haben, seinen Landsmann umzubringen. Er erstellte mit dem Handy eine Audiodatei, in der er die Bluttat ankündigte. In der Pizzeria angekommen, ging der 31-Jährige kurzerhand in die Küche, packte ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 Zentimeter, dann soll er in einem Lagerraum mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.

Nach der Tötung machte der Beschuldigte ein Foto der Leiche und veröffentlichte es in seinem WhatsApp-Status. "Die Bilddatei hat sich in der Folge in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet", blickte die Staatsanwältin zurück.

Auch die Ehefrau des Opfers erfuhr auf diesem Weg vom Tod ihres Mannes. Kurz nach der Attacke verließ der türkische Staatsbürger das Lokal und wartete vor dem Objekt auf Rettung und Polizei. Bei der Festnahme leistete der 31-Jährige keinen Widerstand.

"Das was passiert ist, ist unverzeihlich, unerklärlich. Man kann das nicht in Worten darstellen", sagte Verteidiger Nikolaus Rast. In zahlreichen Gesprächen mit dem Beschuldigten sei er der Frage nach dem Warum nachgegangen, dabei aber "immer wieder angestanden" und letztlich gescheitert. "Das Opfer war nicht nur sein bester Freund und sein Geschäftspartner, er war wie ein Bruder für ihn."

Sein Mandant bereue die Tat zutiefst, sei aber "so nervös", dass er auf seine Befragung verzichte, kündigte Rast an. Mehr als einige kurze Worte des Bedauerns brachte der 31-Jährige anschließend tatsächlich nicht vor.