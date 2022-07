Pitz- und Ötztal Tiroler "Gletscher-Ehe" definitiv vom Tisch

Der Zusammenschluss der Gletscher-Skigebiete in Tirol bleibt aus. Foto: APA/THEMENBILD

D er als "Gletscher-Ehe" titulierte Zusammenschluss der Pitztaler und Ötztaler Gletscherskigebiete ist am Sonntag endgültig abgesagt worden. Nachdem sich die Bürger in St. Leonhard im Pitztal in einer Volksbefragung mit knapper Mehrheit gegen das Projekt aussprachen, trat die Pitztaler Gletscherbahn vom Vorhaben zurück: "Für uns steht fest, dass wir das seit 2016 geplante und mittlerweile stillgelegte Projekt Zusammenschluss Pitztal-Ötztal nicht mehr weiterverfolgen werden."