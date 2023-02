Verkehrsunfall Pkw gegen Straßenbahn: Drei Verletzte in Wien

Autofahrer von Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit Foto: APA

E in Schwer- und zwei Leichtverletzte sind Dienstagfrüh nach einem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn in Wien-Favoriten ins Spital gebracht worden. Die Berufsfeuerwehr Wien musste zuvor den in seinem Fahrzeug eingeklemmten Autofahrer mit schwerem Gerät befreien. In der Straßenbahngarnitur der Linie 1 kamen zwei Menschen zu Schaden, berichtete die Berufsrettung - sie trugen Rissquetschwunden bzw. Prellungen davon.