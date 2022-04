Verkehrsunfall Pkw-Lenker nach Kollision mit Lkw in Schladming tot

E in 65-jähriger Pkw-Lenker ist Dienstagvormittag auf der Ennstal Bundesstraße (B320) in Schladming ums Leben gekommen. Der Obersteirer war frontal gegen einen Lkw gefahren. Wie das Bereichsfeuerwehrkommando in einer Aussendung mitteilte, kam für den Lenker jede Hilfe zu spät. Er wurde massiv eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden.