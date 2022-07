Platter beschwor Rückenwind für Mattle

Werbung

"Sie werden in diesem Wahlkampf alle versuchen, die ÖVP zu schwächen. Und wir werden dafür sorgen, dass sie scheitern", so der scheidende Landesparteiobmann. Der Landeschef erinnerte an die Zeit vor der Landtagswahl 2013, als auch alle die ÖVP abgeschrieben hätten. Anschließend - nach mehr als 39 Prozent - hätte ein "Wiener Medium" vom "Wunder von Tirol" geschrieben. Massiv appellierte Platter an die Geschlossenheit der Partei, nur dann schaffe man es "an die Spitze". Man sei "erfolgsverwöhnt" als Partei, dies sei "nicht die Normalität".

Nach Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erinnerte auch Platter an Mattles Rolle bei der Lawinenkatastrophe in Galtür: "Er hat eine unglaubliche Handschlagqualität. Das Kümmern um Land und Leute hat ihn nicht mehr losgelassen. Er ist der richtige Mann für Tirol. Tirol braucht Toni Mattle".

Am Schluss wurde Platter besonders emotional. "Was bleibt", habe er sich gefragt. Er sei kürzlich in seinem Heimatort Zams auf den Berg gegangen und habe sich gedacht: "Wir haben es gut gemacht. Meine Enkel werden es auch so gut haben wie wir". "Es war mir jeden Tag eine Ehre, Landeshauptmann von Tirol zu sein. Passt mir gut auf - auf das Land Tirol und unsere Volkspartei". Standing Ovations folgten auf den Mann, der Tirol 14 Jahre lang regierte.

Dann stockte allerdings die Parteitagsregie. Die Landespartei wollte ein Video mit Danksagungen für den Landeshauptmann einspielen. Dies gelang jedoch vorerst nicht.