Players Championship als Fünfkampf um Weltranglistenspitze

Beim ersten Saisonhöhepunkt der PGA-Tour misst sich Profigolfer Sepp Straka in dieser Woche mit der gesamten Weltelite. Der Austro-Amerikaner hat nach seinem Premierensieg (in Palm Beach Gardens) den Cut beim Arnold Palmer Invitational verpasst und will beim nächsten Turnier an Floridas Atlantikküste wieder vorne mitspielen. Die Players Championship in Ponte Vedra Beach bringen ein Preisgeld von 20 Mio. Dollar und einen Fünfkampf um Platz eins in der OWGR-Weltrangliste.

