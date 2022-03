TÜPI: Noch kein „Brand aus“ – Flurbrand im Griff

Werbung

In der Nacht wurde eine rund drei Kilometer lange Auffanglinie errichtet, auf die sich das Feuer langsam zubewegt.

„Wir haben ein bisschen Fire fighter gespielt“, zeigt sich Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier stolz auf seine Kameraden, denn das Problem bei der Feuerbekämpfung am TÜPl sei, dass es sich dort um eine Schusszone handle, in der viele Blindgänger vermutet werden.

„Die sind dann im Feuer auch expoldiert, das konnte man laut hören“, so Edelmaier. Deshalb darf zur eigenen Sicherheit nur von den Wegen aus das Feuer bekämpft werden. Einzige Möglichkeit, das Feuer in Schranken zu halten ist durch Wasserstraßen, was in Richtung Windhaag gelungen sei.

Wenn auch der TÜPl von einer Reduktion der Einsatzkräfte spricht, waren laut Edelmaier durch Nachalarmierungen und Mannschaftswechsel von gestern auf heute 249 Feuerwehrmitglieder mit 42 Einsatzfahrzeugen aus den Bezirken Zwettl, Krems-Land und auch Waidhofen an der Thaya im Einsatz. Blumau an der Wild war mit einem speziellen Waldbrandbekämpfungs-Fahrzeug vor Ort. Zusätzlich haben die Landwirte 22 Güllewägen mit Wasser befüllt zur Verfügung gestellt.

Bei dieser Übung handelte es sich um ein genehmigtes Schussvorhaben mit gesetzlichem Auftrag. Dabei ging es um ein Einsatzvorhaben des Bundesheeres, konkret um eine zweiwöchige Übungskooperation des AAB4 (Liechtensteinkaserne Allentsteig) mit dem Artilleriekommando 131 aus Bayern (Deutschland). Die Übungskooperation ist nun abgeschlossen.

Pressebeauftragter Dietmar Butschell: „Wir haben bei dieser Übung auf die Trockenheit Rücksicht genommen und auf spezielle Munition verzichtet. Grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches, dass es bei diesen Übungen brennt, deshalb finden diese ja auch am TÜPl statt. Hier befinden sich spezielle Brandschutzstreifen mit niedrigerem Bewuchs und auch ein splittergeschütztes Tankfahrzeug. Nur leider konnte das diesmal den Brand nicht löschen.“

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich um eine reine Schutzzone, die nicht landwirtschaftlich bearbeitet werden kann – Pflegemaßnahmen dort werden ausschließlich durch das Bundesheer mit splittergeschützten Traktoren getätigt.

Die Rauchentwicklung und die Brand-Geruchsausbreitung ist weithin zu erkennen. Autofahrer aus Langschwarza/Vitis melden „Nebelstimmung“ und Gestank sogar in diesem Bereich.