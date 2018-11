San Antonio siegt gegen New Orleans .

Mit einem 109:95 gegen die New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) das halbe Dutzend an Siegen voll gemacht. Jakob Pöltl kam dabei im AT&T Center erst 54 Sekunden vor der Schlusssirene zum Einsatz. Ein Sprungwurf des Wieners verfehlte sein Ziel.