Poker zwischen Tottenham und Bayern um Kane geht weiter

Für den Fall, dass sich die Clubs nicht einigen, würde Kane seinen laufenden Vertrag in London voraussichtlich erfüllen und könnte Tottenham dann im Sommer 2024 ablösefrei verlassen. Eine vorzeitige Verlängerung soll der 30-Jährige ausgeschlossen haben. Spurs-Eigner Joe Lewis soll wiederum Clubboss Daniel Levy deshalb angewiesen haben, Englands Teamkapitän unbedingt jetzt zu verkaufen.

Die Premier-League-Saison beginnt für Tottenham schon am 13. August mit einem Auswärtsspiel gegen Brentford. Sollte Kane den Club bis dahin doch noch verlassen, wäre schneller Ersatz für den Toptorjäger nötig. Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Spielzeit.