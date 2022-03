Polcanova im Grand-Smash-Viertelfinale von Singapur out

"Ich habe sehr viel gelernt bei diesem Turnier, bin insgesamt sehr zufrieden", resümierte Polcanova. "Im ersten Durchgang habe ich geführt, dann kam Wang heran und ich hätte das Time Out nehmen sollen. Ich habe gut gespielt, vor allem in den ersten beiden Sätzen. Ich wurde von Runde zu Runde stärker." Weiter geht es für Polcanova bereits ab Ende der Woche beim WTT-Contender in Doha, die Woche darauf folgt für sie dort ein höherwertiges Star-Contender-Event.

Das erste Turnier der neu geschaffenen "Grand Smash"-Serie ist mit einem Rekordpreisgeld von zwei Millionen Dollar dotiert. Für das Erreichen des Viertelfinales kassiert Polcanova immerhin 22.500 US-Dollar (knapp 20.500 Euro) sowie 350 Zähler für die Weltrangliste. Im Doppel teilte sie sich für das Semifinale mit Szocs 6.000 Dollar (etwa 5.500 Euro).