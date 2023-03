Kriegsgerät Polen liefert in Kürze vier Kampfjets an die Ukraine

Zwei MiG-29-Kampfjets bei einer NATO-Übung in Polen im Vorjahr Foto: APA/AFP

P olen will der Ukraine nach Worten von Präsident Andrzej Duda in den kommenden Tagen vier Kampfjets vom Typ MiG-29 übergeben. Weitere MiG-29 würden derzeit gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, sagte Duda am Donnerstag in Warschau nach einem Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Eine entsprechende Entscheidung habe die Führung des Landes getroffen, die Regierung habe daraufhin einen Beschluss verabschiedet.