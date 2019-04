Achitz soll am Freitag vom Präsidium designiert werden. Seine Wahl erfolgt gemeinsam mit den Kandidaten von ÖVP und Freiheitlichen durch den Nationalrat. Joachim Preiss wird neuer Klubdirektor.

Rendi-Wagner sieht in ihrem Vorschlag keine Entscheidung gegen Kräuter, der eine sehr gute und engagierte Arbeit als Volksanwalt geleistet habe. Vielmehr setze sie auf einen ausgewiesenen Sozial- und Gesundheitsexperten: "Durch den Umbau der Sozialversicherungen erwarten wir massive Leistungskürzungen und Verschlechterungen für die Patientinnen und Patienten."

Die SPÖ bekommt auch einen neuen Klubdirektor. Die Wahl von Fraktionschefin Pamela Rendi-Wagner fiel nach Informationen der APA auf Joachim Preiss, einst Kabinettschef von Sozialminister Rudolf Hundstorfer und später gemeinsam mit dem heutigen SPÖ-Berater Nedeljko Bilalic für dessen Präsidentschaftswahlkampf zuständig. Derzeit fungieren Marion Knapp und Chris Berka als Klubdirektoren.

Preiss soll am Freitag am Rande der SPÖ-Gremiensitzungen für seine neue Aufgabe designiert werden, nötig ist eine Wahl durch den Klub. Zuletzt war er in der Wiener Arbeiterkammer aktiv. Davor fungierte der Ehemann der österreichischen H&M-Chefin nach seinem Ausscheiden aus dem Sozialministerium als Direktor der niederösterreichischen Arbeiterkammer. Detail am Rande: Preiss gilt als gut mit Bernhard Achitz befreundet.