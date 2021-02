Athen weist Pushback-Vorwürfe zurück .

"Wir machen keine Pushbacks. Wir blockieren nur die Grenze für Boote, die in die EU eindringen wollen." Das betonte der griechische Vizeminister für Europa-Angelegenheiten, Miltiadis Varvitsiotis, bei einem Treffen mit Europaministerin Karoline Edtstadler am Donnerstag in Wien. Gleichzeitig unterstrich er, dass "die Rettung von Menschenleben als erstes kommt, der Schutz der Grenzen als zweites".