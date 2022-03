Politik Biden hält in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg

Biden will sich in Polen zum Ukraine-Krieg äußern Foto: APA/dpa

US-Präsident Joe Biden will am zweiten Tag seines Besuchs in Polen an diesem Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halten und Geflüchtete treffen. In Bidens Ansprache (18.00 Uhr) im Warschauer Königsschloss soll es dem Weißen Haus zufolge um die "gemeinsamen Bemühungen der freien Welt" gehen, das ukrainische Volk zu unterstützen.