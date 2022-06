Politik Borrell: Moskau nimmt bewusst Hungerkatastrophe in Kauf

Putin ist seit Beginn des Kriegs mit schwersten Vorwürfen konfrontiert Foto: APA/AFP

D ie EU beschuldigt Russland, bei seinem Vorgehen im Krieg gegen die Ukraine bewusst das Risiko einer Hungerkatastrophe in großen Teilen der Welt herbeizuführen. Es sei Moskaus "bewusste politische Entscheidung, Getreideexporte als Waffe und Erpressungsinstrument gegen jeden einzusetzen, der sich gegen seine Aggression in der Ukraine stellt", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag in einem Blogeintrag.