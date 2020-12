EU billigt wichtige Budget-Entscheidungen .

Nach dem Ende der Blockade durch Ungarn und Polen hat die EU wichtige Beschlüsse für die künftigen Gemeinschaftshaushalte und die milliardenschweren Corona-Hilfen gefasst. Wie der Ministerrat in Brüssel am Montag mitteilte, billigten die 27 Mitgliedstaaten am Montag sowohl das EU-Finanzierungssystem als auch die Regelungen für das Corona-Wiederaufbauprogramm. Außerdem wurden Entscheidungen für den Finanzrahmen für die kommenden Jahre und den Einzelhaushalt 2021 getroffen.