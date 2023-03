EU-Gipfel mit UNO-Chef zu Ukraine und Wirtschaft

Werbung

Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits im Herbst darauf verständigt, dass in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Doch die vorgesehene Bestätigung durch die EU-Staaten scheiterte an Deutschland. Mittlerweile haben sich auch andere Staaten, darunter Österreich, der Blockade angeschlossen.

Der Gipfel beginnt am Donnerstagmittag mit einer gemeinsamen Arbeitssitzung mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres unter anderem zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg wird später auch die EU-Staats- und Regierungschefs beschäftigen. Auch das Thema Energie, Handel und Migration soll bei dem Treffen erläutert werden. Am Freitag findet dann ein Euro-Gipfel statt.