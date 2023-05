Politik EU-Kommission will gegen Medikamentenmangel vorgehen

EU will etwas gegen die leeren Schubladen in den Apotheken tun Foto: APA/Reuters

D ie EU-Kommission will gegen den Medikamentenmangel in Europa vorgehen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) werte gegenwärtig den Markt für wichtige Antibiotika aus, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der "Welt am Sonntag". Man berate mit Herstellern, wie sich die Produktionskapazitäten mit der Nachfrage in Einklang bringen ließen. Außerdem will die EU selbst Geld für die Bevorratung und Beschaffung von Medikamenten in die Hand nehmen.