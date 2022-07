Politik FPÖ beruft Nationalen Sicherheitsrat wegen Gas-Speicher ein

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Gasspeicher in Österreich füllen sich langsamer als erwartet. Foto: APA/THEMENBILD

D ie FPÖ beruft wegen der unter den Erwartungen bleibenden Gas-Speicherraten den Nationalen Sicherheitsrat ein. Am Montag werde man einen entsprechenden Antrag stellen, kündigte Parteichef Herbert Kickl am Samstag via Aussendung an. Das Energieministerium hatte bekannt gegeben, dass die Einspeicherraten in den letzten Tagen gesunken sind. Die Regierung will sich dazu am Dienstag beraten.