Politik Freiheitliche bleiben U-Ausschuss-Treffen fern

Hafenecker will kein U-Ausschusstreffen ohne Sonderpräsidiale zuvor Foto: APA/EVA MANHART

D as Ringen um den finalen Akt des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses geht am Donnerstag in seine wohl letzte Runde. Für 13 Uhr ist eine Fraktionsführersitzung anberaumt, nachdem zuvor alle Einigungsversuche auf weitere Befragungen gescheitert waren. Diese könnte nun ohne die Freiheitlichen über die Bühne gehen, wie deren Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, gegenüber der APA ankündigte.