"Gefährdungsanzeige" der "Offensive Gesundheit" an Mückstein

Die "Offensive Gesundheit" hat am Freitag eine "Gefährdungsanzeige" zur Überlastung des Gesundheits- und Pflegesystems an die Behörden und damit an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben. Darin wird gewarnt, dass "eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr garantiert werden kann". Das Rote Kreuz startete unterdessen eine Online-Solidaritäts-Aktion für die Helfer.