Politik Gespräche über Energiekostenzuschuss für Betriebe im Finale

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Für Heizschwammerl soll es keinen Kostenzuschuss geben Foto: APA/THEMENBILD

N ach wochenlangen Verhandlungen soll nun am morgigen Mittwoch im Ministerrat der Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert werden. Die Verhandlungen in der türkis-grünen Koalition seien im Finale, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen, für eine Einigung schaut es nach APA-Informationen recht gut aus. Der Betrieb von Heizschwammerln dürfte nicht gefördert werden.