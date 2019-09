Ibiza-Ermittler soll SMS an Strache geschickt haben .

Anlass für den Abzug eines Ermittlers aus der Soko Ibiza am gestrigen Freitag soll eine SMS an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sein. Es habe sich demnach um eine aufmunternde Kurznachricht an Strache gehandelt, kurz nachdem dieser aufgrund des Ibiza-Videos zurückgetreten war, berichtete das Ö1-Morgenjournal am Samstag. Das Innenministerium bestätigte das gegenüber der APA nicht.