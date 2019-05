IGGÖ will Kopftuchverbot vor VfGH bringen .

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) will das tags zuvor im Nationalrat beschlossene Kopftuchverbot vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bringen. Dafür werde man sich "gewissenhaft vorbereiten", so IGGÖ-Präsident Ümit Vural in einer Aussendung am Donnerstag. Zudem ortete Vural einen "schwarzen Tag" für die Demokratie.