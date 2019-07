"Wir wollen eine verursachergerechte Besteuerung von Kraftstoffen im Flugverkehr und in der Schifffahrt", hieß es in einer Aussendung der Partei. Dafür sei aber "international akkordiertes Handeln" nötig - zumindest auf europäischer Ebene. Ein Land alleine könne hier wenig ausrichten und würde durch einseitiges Agieren sogar riskieren, dass der eigene Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb leidet, ohne dass CO2-Emissionen insgesamt reduziert würden.

Auch in anderen Ländern geht die Debatte. Die in Frankreich geplante Umweltsteuer auf Flugtickets geht etwa aus Sicht des Baden-Württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann (Grüne) in die richtige Richtung. "Auch wenn weltweit der Straßenverkehr immer noch Hauptverursacher für Treibhausgase ist, so trägt doch der Flugverkehr mit seinen hohen Wachstumsraten durch schädliche Emissionen in hohen Luftschichten erheblich zur Erderwärmung bei", sagte Hermann am Mittwoch der dpa. Hermann fordert in dem Zusammenhang eine Steuer auf Kerosin, um den CO2-Ausstoß im Flugverkehr einzudämmen. Die Privilegien des Luftverkehrs müssten endlich unterbunden werden. Zuerst müsse die Steuerbefreiung von Kerosin abgeschafft und durch eine CO2-basierte Steuer oder Abgabe ersetzt werden. "Darüber hinaus braucht der Flugverkehr dringend neue synthetische Kraftstoffe, um perspektivisch klimaneutrales Fliegen zu ermöglichen."