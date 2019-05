Kopftuchverbot an Volksschulen passierte Ausschuss .

Der Unterrichtsausschuss des Nationalrats hat am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsparteien das Kopftuchverbot an Volksschulen durchgewunken. Ebenfalls den Ausschuss passiert hat die Einführung von einheitlichen Herbstferien ab 2020. Die Maßnahmen können damit bereits in der kommenden Woche im Plenum beschlossen werden.