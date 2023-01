Politik Krisensicherheitsgesetz geht in Begutachtung

Rauch, Tanner, Karner: Regierung plant Lagezentrum unter dem Innenressort Foto: APA/EVA MANHART

D as Krisensicherheitsgesetz geht am heutigen Donnerstag in Begutachtung. Das teilte das Innenministerium der APA mit. Nach rund einem Jahr Arbeit daran hatte die Koalition im vergangenen November einen Entwurf dafür vorgelegt. Diesem hatte die Opposition aber ihr Zustimmung verweigert und heftige Kritik dran geübt. Dem Vernehmen nach hat es nun eine Einigung mit der Opposition gegeben.