Kurz gegen nationale CO2-Steuer in Österreich .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen eine CO2-Steuer in Österreich ausgesprochen. Zudem ist er für die Bildung großer Industriefirmen in Europa, eine Reform des Wettbewerbsrechts sowie für mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, geht aus einem Vorausbericht des deutschen "Handelsblatt" hervor. Beim Thema Klimaschutz setzt der Bundeskanzler demnach auf eine europäische Lösung.