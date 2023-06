Politik Nationalrat beendet Corona

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kucher erhält neue Aufgabe Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Werbung

E in breites Themenfeld bietet sich dem Nationalrat am Mittwoch bei der einzigen Sitzung dieser Plenarwoche. Mehr oder weniger endgültig beendet wird legistisch die Corona-Pandemie, die Teuerungshilfen für sozial schwache Familien werden fixiert, der neue Eltern-Kind-Pass wird eingeführt und die Regeln für den Klimabonus werden angepasst. Für die SPÖ nimmt mit Philip Kucher ein neuer geschäftsführender Klubobmann in der ersten Reihe Platz.