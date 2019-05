So soll Sobotka erklären, wieso er als Nationalratspräsident nicht eine niedrigere Klassifizierung von Akten verfügt, wodurch diese öffentlich im Ausschuss debattiert werden könnten. Aus seiner Zeit als Innenminister hinterfragt wird von der Opposition etwa, ob sich Sobotka vom BVT ein Papier für die Koalitionsverhandlungen schreiben hat lassen. Auskunft verlangt wird in dieser Causa am Dienstag auch von einem früheren Mitarbeiter Sobotkas sowie von der Leiterin der Rechtsabteilung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.