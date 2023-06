Politik SPÖ-Chef Babler von anderen Parteien unwirsch begrüßt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

ÖVP, FPÖ und NEOS können Bablers Ideen wenig abgewinnen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Werbung

D er neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler ist von der politischen Konkurrenz mit wenig Wärme in Empfang genommen worden. "Farblos, visionslos und inhaltsleer", kommentierte etwa FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ein Interview Bablers am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Babler bewarb in mehreren Antrittsinterviews Vermögenssteuern und nannte auch die Rücknahme der Kassenreform als Koalitionsbedingung.