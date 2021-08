SPÖ will 3G-Regel am Arbeitsplatz .

Die SPÖ fordert die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. So sollen Arbeitnehmer vor einer Corona-Infektion geschützt und die Impfrate gesteigert werden, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Freitag. Außerdem brauche es kreative Lösungen zum Steigern der Impfquote - etwa durch eine Lotterie, die Ausgabe von Karten für Konzerte bzw. Sportveranstaltungen oder die Auszahlung von Boni für Angestellte von Großbetrieben, die sich impfen lassen.