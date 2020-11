Kurz nach 20 Uhr soll es laut Augenzeugen zu mehreren Schüssen im Bereich des Wiener Schwedenplatzes gekommen sein. Auf Twitter kursierten Meldungen betreffend der Wiener Synagoge. Es soll einen Toten sowie mehrere Verletzte geben, wir berichten:

Wien Zwei Passanten bei Terroranschlag erschossen

Laut ersten Medienberichten sollen drei mutmaßliche Attentäter bei einem Sturm auf die Synagoge beteiligt gewesen sein, einer davon wurde lebensgefährlich verletzt. Mehrere Polizisten sind ebenso schwer verletzt worden.

Das Innenministerium bestätigte derzeit (Montag 21.30 Uhr) noch keinen Toten, allerdings einen verletzten Polizisten. Gegenüber der APA sprach das Innenministerium von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf.

Augenzeuge und derzeit in einem Restaurant am Schwedenplatz in Sicherheit gebracht ist der Ybbser SP-Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Alois Schroll.

Er berichtete gegenüber der NÖN von mehreren Tätern mit automatischen Waffen. "Die Situation ist sehr beängstigend. Wir sind angehalten, das Lokal derzeit nicht zu verlassen", erzählte Schroll gegenüber der NÖN am Montagabend gegen 21.30 Uhr.