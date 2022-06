Tour de France Polizei-Razzia im Tour-Hotel des Bahrain-Radteams

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Razzia bei Bahrain-Team Foto: APA/AFP

D änische Polizeikräfte haben am Tag vor dem Start der Tour de France auf Ansuchen französischer Behörden eine Razzia im Hotel des Teams Bahrain-Victorious durchgeführt. Das gab der Rennstall am Donnerstag von sich aus bekannt. Die Beamten hätten in den frühen Morgenstunden alle Zimmer der Teammitglieder sowie Mannschaftsfahrzeuge durchsucht. Bei der zweistündigen Aktion sei nichts beschlagnahmt worden.