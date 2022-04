Polizeieinsatz Illegale Pokerrunde in Wiener Ferienwohnung aufgeflogen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Illegale Pokerrunde in Ferienwohnung in Wien-Donaustadt ausgehoben Foto: APA/LPD WIEN

D ie Polizei hat am späten Karsamstagabend eine illegale Pokerrunde in einer Ferienwohnung in Wien-Donaustadt gestoppt. Vorausgegangen war ein anonymer Anruf, bei dem darauf hingewiesen wurde, dass in der Wohnung in der Wagramer Straße illegales Glücksspiel praktiziert wurde. Als die Beamten der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade auf der Bildfläche erschienen, fanden sie tatsächlich 18 Menschen in dem Appartement, aufgeteilt auf zwei Pokertische.