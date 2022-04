Betrug mit Solaranlagen um mehrere 10.000 Euro in Kärnten

Werbung

Laut ersten Ermittlungen hatte der 42-Jährige von seinen Opfern Anzahlungen in Höhe von jeweils mehreren 1.000 Euro in bar eingefordert. Die Restbezahlung sei ebenfalls in bar erfolgt, Rechnung habe er aber keine ausgestellt. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen - es besteht der Verdacht, dass der St. Veiter noch weitere Betrügereien im Raum St. Veit an der Glan und Klagenfurt begangen hat, die bisher noch nicht angezeigt wurden.