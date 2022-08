Pongau Hund brachte Herrl zu Absturz - Wanderer schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Polizei- und Rettungshubschrauber waren im Einsatz (Symbolbild) Foto: APA/EXPA/JFK

B ei einem Bergunfall in Bad Gastein (Pongau) ist am Dienstag ein Wanderer aus Tschechien schwer verletzt worden. Der 59-Jährige befand sich mit fünf Begleitern im Abstieg vom Niedersachsenhaus (2.471 Meter) Richtung Bockhartseescharte und hatte seinen Hund am Körper angeleint. Als das Tier eine plötzliche Bewegung machte, brachte das den Mann aus dem Gleichgewicht. In der Folge stürzte der Tscheche samt Hund gut 100 Meter durch steiles und mit Geröll durchsetztes Gelände ab.