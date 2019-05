EM-Bronze für Jasmin Ouschan im 10er-Ball .

Rekordeuropameisterin Jasmin Ouschan ist bei der Pool-Billard-EM in Treviso mit EM-Bronze auf das Podest zurückgekehrt. Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in der Auftaktdisziplin 14.1 endlos erkämpfte sich die 33-jährige Kärntnerin am Mittwochabend in der 10er-Ball-Konkurrenz ihre bereits 49. EM-Einzelmedaille bei den Damen.