Olympia in Peking ohne Skisprung-Goldhoffnung Kramer

"Sara tut mir persönlich sehr leid. Aber ihr CT-Wert ist leider aktuell so gering, dass eine planmäßige Einreise nach China (mit einem geforderten CT-Wert über 35) unmöglich erscheint", sagte Mario Stecher, der Sportliche Leiter Nordisch des ÖSV. "Wir müssen sie deshalb schweren Herzens von der Olympia-Nennliste streichen."

Die 20-jährige Salzburgerin Lisa Eder (20) wird nachnominiert. Für den Wechsel bedarf es noch einer Genehmigung durch das Internationale Olympische Komitee, teilte das ÖOC mit.

Bei Großereignissen will es für die aktuell beste Skispringerin der Welt weiterhin nicht klappen. Als Favoritin beider WM-Einzelbewerbe in Oberstdorf war die Salzburgerin im Vorjahr an einer Jury-Entscheidung bzw. ihren Nerven gescheitert. Damals erhielt sie jeweils "Blech", nun muss sie als sechsfache Saisonsiegerin überhaupt zuschauen. "Sara war zuletzt in Top-Form und wäre für Peking unbestritten unsere größte Medaillenhoffnung gewesen", sagte Stecher.

Selbst wenn Kramer am (morgigen) Mittwoch schon negativ sein sollte, geht es sich mit einem Einsatz im Einzel aufgrund der Einreisebestimmungen nicht mehr aus. Infolge eines positiven Testergebnisses sind vier aufeinanderfolgende negative PCR-Testergebnisse im zeitlichen Abstand von mindestens 24 Stunden erforderlich.

Kramer, die wenige Tage vor dem geplanten China-Hinflug das erste Springen von Willingen am vergangenen Samstag gewonnen hatte, wurde am selben Tag positiv getestet und hatte isoliert von ihren - allesamt negativ getesteten - Teamkolleginnen die Heimreise angetreten. Kramer und alle Beteiligten klammerten sich dabei noch an den dünnen Strohhalm, ein zunächst "hoher Ct-Wert" nämlich, aufgrund dessen ein Antreten bei Olympia noch nicht aufgegeben worden war.