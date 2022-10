Tennis Positiver Dopingtest von Tennis-Star Halep bei US Open

Halep bei US Open positiv getestet Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie frühere Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep ist wegen eines positiven Dopingtests bei den US Open im August vorläufig gesperrt worden. Der 31-jährigen Rumänin sei in A- und B-Probe die verbotene Substanz FG-4592 (Roxadustat) nachgewiesen worden, wie die Internationale Tennis-Integritätsagentur (ITIA) am Freitag bekanntgab. Halep zeigte sich geschockt und wies Doping zurück.