Potenzielle Debütanten ÖFB-Kader für Nations League mit Cham, Schmid und Ulmer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ulmer feiert Comeback im ÖFB-Team Foto: APA/HANS PUNZ

Ö sterreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für die Nations-League-Partien am 22. September auswärts gegen Frankreich und am 25. September in Wien gegen Kroatien zwei potenzielle Debütanten einberufen.