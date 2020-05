Es war ein DNA-Test, der letztlich den entscheidenden Hinweis lieferte: Ein 22-jähriger Mann aus Afghanistan soll am 28. April versucht haben, eine Frau aus Poysdorf zu vergewaltigen. Die Polizei konnte den Mann zunächst auch festnehmen. Der zuständige Haftrichter ließ den Verdächtigen jedoch nach kurzer Zeit wieder frei, da ihm stichhaltige Beweise fehlten.

Einerseits, weil die Fluchtrichtung des Verdächtigen laut Aussagen in die entgegengesetzte Richtung zu der Asylunterkunft lag, in der er festgenommen wurde. Andererseits dürften sich die Täterbeschreibung des Opfers und das tatsächliche Aussehen des Mannes wesentlich unterscheiden. Und: Es soll keine Biss-Spuren am Genital des Verdächtigen gegeben haben.

Politik übt Kritik an Freilassung

In der Gemeinde Poysdorf war die Aufregung über diese Entscheidung groß, auch die Politik griff ein: ÖVP-Bürgermeister Thomas Grießl ließ seinem Unmut über das Vorgehen in einem Brief an Justizministerin Alma Zadic freien Lauf. Landtagspräsident Karl Wilfing initiierte eine parlamentarische Anfrage zur Causa.

„Es gab so viele Indizien, die auf den Mann hindeuteten“, schildert Grießl im NÖN-Gespräch. Sobald der Fall bekannt geworden war, lief bei ihm das Telefon heiß: „Es gab am Tag der Festnahme sogar noch eine Anzeige durch eine Frau, und auch andere Bewohnerinnen meldeten mir, dass der Mann sie beobachtet habe.“

Umso wichtiger ist es ihm, mehr Handhabe für Richter in Fällen von körperlichen Angriffen zu fordern: „Der Richter hat rechtlich korrekt gehandelt. In solchen Fällen sollte jedoch die Möglichkeit bestehen, schärfer vorgehen zu dürfen“, hätte Grießl eine längere Untersuchungshaft für sinnvoll gehalten.

Von dem Verdächtigen fehlt bisher jede Spur

Und tatsächlich erhärtete sich am Dienstag der Verdacht gegen den 22-Jährigen: Bei einem DNA-Test wurde nachgewiesen, dass sich das Sperma des Mannes an Kleidung der 55-jährigen Poysdorferin befand. Die Polizei nahm damit erneut die Fahndung nach dem Mann auf, der seit seiner Freilassung nicht mehr in die Asylunterkunft zurückgekehrt war. „Er hat alle persönlichen Gegenstände zurückgelassen“, weiß Grießl.

Dennoch ist der Bürgermeister erleichtert: „Zumindest weiß man jetzt, dass nicht noch ein anderer Täter frei herumläuft.“ Er hofft, dass der Mann bald festgenommen wird, denn die Verunsicherung sei nach den Geschehnissen groß. „Ich hoffe, dass es der Exekutive nochmals gelingt, den Mann zu fassen. Mit diesem Fall hat man vieles losgetreten; für die Exekutive muss das Vorgehen frustrierend sein, die Ausländerfeindlichkeit wird geschürt und auch für unsere engagierten Integrationshelfer in der Gemeinde ist es wichtig, dass so jemand dingfest gemacht wird“, so Grießl.

FPÖ-Waldhäusl verurteilt Vorgehen der Justiz

Nach Bekanntwerden des DNA-Testergebnisses schaltete sich nun auch FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ein: Er richtete einen offenen Brief an Bundesministerin Zadic. "Für mich als Regierungsmitglied hat der Schutz der niederösterreichischen Bevölkerung absolute Priorität. Nun steht allerdings für mich ernsthaft die Überlegung im Raum, keinen einzigen Asylwerber mehr aus der Bundesbetreuung nach NÖ mehr zu übernehmen, solange die Justiz derartig fahrlässig agiert", so Waldhäusl in dem Schreiben. Er könne mit einer "derart laxen Auslegung der Gesetze" nichts anfangen, kritisiert er die Freilassung aufs Schärfste.

"Man hat leider immer mehr den Eindruck, dass dem Justizbereich teilweise der Hausverstand abhandengekommen ist. Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass sich - wie in diesem Fall - ein Verdächtiger so lange in U-Haft zu befinden hat, bis das Ergebnis eines DNA-Abgleichs vorliegt", so Waldhäusl, der eine Stellungnahme der Justizministerin erwartet.