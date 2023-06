Sicherheitspolitik Präventionsgipfel im Innenministerium gegen "Fake News"

D as Innenministerium hält am Montag einen Präventionsgipfel zum Thema "Fake News begegnen - Demokratie stärken" ab. Fake News und Deep Fakes hätten die Desinformation und somit die Destabilisierung der demokratischen Strukturen zum Ziel, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wir hingegen haben den Schutz unserer Demokratie und der dafür wesentlichen Institutionen zur Aufgabe." Wesentlich sei Wachsamkeit und Aufklärung unverzichtbar.