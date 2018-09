Mit Berisha - der bei der Preisverleihung nicht anwesend war - setzte sich zum fünften Mal in Folge nach Kevin Kampl, zweimal Jonatan Soriano und Andreas Ulmer ein Salzburger Fußballer durch. Die Kategorie "Aufsteiger des Jahres" ging an Smail Prevljak, der nach seiner starken Saison in Mattersburg nunmehr wieder in Salzburg kickt.

Marko Arnautovic von West Ham United darf sich über die Auszeichnung Legionär der Saison freuen. Er ist nach Paul Scharner 2010 der zweite England-Legionär, der mit einem Bruno ausgezeichnet wurde.

Spielerin des Jahres wurde Maria Gstöttner vom SV Neulengbach. Den Titel des Frauen-Teams der Saison trug der SKN St. Pölten davon. Der Ehrenpreis ging an Rapid-Legende Steffen Hofmann, der nach seinem im Sommer vollzogenen Karriereende nun als Talente-Manager für die Nachwuchshoffnungen des Clubs fungiert. Es ist sein zweiter Bruno nach jenem als Spieler der Saison 2005.

Die Verleihung des Bruno durch die Vereinigung der Fußballer (VdF) erfolgt im Gedenken an den 1994 verstorbenen ÖFB-Nationalspieler Bruno Pezzey. Wahlberechtigt sind die heimischen Bundesligaspieler. In den Sonderkategorien waren die Fußballfans aufgerufen, mittels Online-Voting ihr Kreuz am virtuellen Stimmzettel abzugeben.