Arsenal setzte Siegesserie mit 3:1 gegen Leicester fort .

Arsenal hat seine Siegesserie in der englischen Fußball-Premier-League am Montag fortgesetzt. Das Team von Trainer Unai Emery besiegte Leicester City nach 0:1-Rückstand mit 3:1 und gewann damit auch das siebente Meisterschafts-Spiel in Folge.