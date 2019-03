Die "Reds" siegten am Sonntag mit 4:2 und blieben damit Tabellenführer Manchester City auf den Fersen. Acht Runden vor Saisonende im englischen Fußball-Oberhaus trennt die beiden Spitzenteams nur ein Zähler.

Ashley Westwood eröffnete an der Anfield Road in der 6. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball den Torreigen zugunsten der Gäste. Firmino staubte in der 19. Minute zum Ausgleich ab, ehe Mane nach einer halben Stunde (29.) für die Elf von Jürgen Klopp vorlegte. Nach Seitenwechsel musste Liverpool kämpfen, ehe Firmino einen Abwehrfehler zum 3:1 (69.) nutzte. Burnley kam in der Nachspielzeit dank eines Treffers von Johann Berg Gudmundsson (91.) noch einmal heran, Mane (93.) traf jedoch noch vor dem Abpfiff erneut.