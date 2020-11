Fuchs' Leicester vorübergehend an Tabellenspitze .

Leicester City ist dank eines 1:0-Sieges über Wolverhampton am Sonntag zumindest für kurze Zeit Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League. Mit dem Österreicher Christian Fuchs links in der Dreierkette gewannen die "Foxes" dank eines Treffers von Jamie Vardy per Elfer (15.) und zogen mit einem Punkt Vorsprung vorbei an Tottenham. Liverpool könnte im Schlager bei ManCity ab 17.30 Uhr Leicester aber wieder hinter sich lassen.