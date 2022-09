Premier League Kalajdzic-Debüt für Wanderers - Liverpool nur 0:0

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Klopps Liverpool gab im Derby erneut Punkte ab Foto: APA/dpa

Ö FB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hat nur wenige Tage nach dem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers sein Debüt bei dem Premier-League-Club gegeben. Beim 1:0-Heimerfolg seines neuen Arbeitgebers gegen das von Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton stand der 25-Jährige am Samstag in der Startelf, musste zur Pause aber angeschlagen ausgetauscht werden. Liverpool ist unterdessen in der sechsten Runde im Merseyside-Derby gegen Everton über ein torloses Remis nicht hinausgekommen.