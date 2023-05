Premier League Liverpool nach 1:1 gegen Aston Villa wohl ohne CL-Platz

D ie nächste Auflage der Fußball-Champions-League geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ohne Liverpool über die Bühne. Die "Reds" erreichten am Samstag in der vorletzten Premier-League-Runde gegen Aston Villa nur ein Heim-1:1 und liegen damit jeweils drei Punkte hinter dem Dritten Newcastle und dem Vierten Manchester United. Diese beiden Clubs haben zwei Partien ausständig, Liverpool nur noch eine. ManUnited gewann ohne den verletzten Marcel Sabitzer in Bournemouth 1:0.