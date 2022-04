Premier League Liverpool siegt in Newcastle - ManCity muss nachziehen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Liverpool feiert, Newcastle ist am Boden Foto: APA/AFP

D as Katz-und-Maus-Spiel von Manchester City und Liverpool an der Spitze der Fußball-Premier-League hält vorerst an. Am Samstag setzte sich zunächst Liverpool mit einem Auswärtssieg bei Newcastle wieder mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung an die Spitze. Titelverteidiger Manchester ist am Abend (Anpfiff 18.30 Uhr) bei Leeds United und Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch im Einsatz. Mit einem Erfolg würden die "Citizens" wieder um einen Zähler vorne liegen.